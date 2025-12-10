De verde pintan sede del Tec. Nacional

logo pulso
Estado

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Los muros e infraestructura en el interior del nuevo edificio de Agronomía, en el Tecnológico Nacional de México, fueron pintados de verde.

Con la información de que quienes se encargaron de pintar el edificio de la facultad, recién inaugurado fueron instruidos de que se usara el color verde, el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo expuso, de buen humor: "el verde es vida".

Comentó que no ve nada malo en el hecho de que el edificio lleve el mismo color que el partido en el poder, el Partido Verde Ecologista del México, y que en otras épocas, otros partidos usaban sus colores institucionales del gobierno del estado.

Esta mañana, el máximo jerarca educativo del estado acudió a Ciudad Valles para inaugurar el inmueble, en compañía de funcionarios del Tecnológico Nacional.

SLP

Jesús Vázquez

SLP

Redacción

Llaman a vallenses para preguntarles su preferencia, de varias opciones

SLP

Carmen Hernández

Se reforzará vigilancia en todos los sectores de la ciudad

SLP

Jesús Vázquez