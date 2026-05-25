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Demandan más obras en Viernes Ciudadano

Por Redacción

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Demandan más obras en Viernes Ciudadano
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      CIUDAD VALLES.- Al viernes ciudadano acudieron ahora comisionados de vecinos a llevar solicitudes, de acuerdo con números de la Presidencia Municipal.

      Aunque hubo menos turnos este viernes 22 de mayo que los del día 15 de este mismo mes, las gestiones fueron más, de acuerdo con los números de la misma Presidencia, a medio mes, hubo 58 turnos de ciudadanos pasaron a ver al alcalde, mientras que este viernes pasado los turnos fueron 31, aunque cada ciudadano llevaba más de tres peticiones de obras de parte de sus vecinos.

      La iniciativa de atender cara a cara a los ciudadanos comenzó a mediados del actual mes es la primera incursión del munícipe en estás dinámicas. 

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