Denuncian abogados la falta de personal en los Juzgados
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RIOVERDE.- Se queja presidente de la Asociación de Abogados de la falta de personal en los Juzgados, lo que genera retraso en los procesos judiciales que tramitan, hace falta un actuario y proyectista, que sería el personal más importante.
El presidente de los abogados Carlos Castañón Reyes, recordó que se tuvo una plática con la Magistrada, para darle a conocer las necesidades que se tienen en la Zona Media, quien dijo que se van a realizar las gestiones necesarias para que se tenga el personal necesario.
Aunque reconoció que se tienen carencias, en el Juzgado Civil hace falta un actuario y demás personal.
En el caso del Juzgado de lo Familiar, falta un proyectista y un secretario.
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Sin embargo, se reconoce a las autoridades que hacen lo imposible con el personal que se tiene para sacar adelante el trabajo, pero que en ocasiones resulta insuficiente.
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