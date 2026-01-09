logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Denuncian abusos en parquímetros

No respetan tolerancia, al terminar el tiempo pagado en el aparato

Por Jesús Vázquez

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian abusos en parquímetros

Matehuala.- En esta temporada de vacaciones matehualenses y visitantes han reportado abusos por parte de los trabajadores de parquímetros, ya que solo se les pasa un minuto de lo pagado, inmediatamente les ponen el inmovilizador y les aplican una multa.

Ciudadanos han manifestado que es un abuso, porque luego la empresa de parquímetros y Tránsito Municipal se comunican a las grúas para llevarse los vehículos a la pensión, no se están dando tolerancia, a pesar de que es temporada vacacional y la gente suele tardarse más en las compras de lo normal, ya que la filas en las tiendas están enormes debido a las compras que hacen.

Comentaron los afectados que desde que iniciaron la vacaciones ha sido un abuso de autoridad donde tanto de parquímetros como de parte de oficiales de la policía, que aplican multas a diestra y siniestra a automovilistas y motociclistas, afectando los bolsillos de ciudadanos.

Buscan cualquier pretexto, en el caso de los parquímetros apenas se pasan un minuto y los empleados inmediatamente les colocan la araña, y si tarda más de treinta minutos el usuario en llegar, empleados se comunican a las grúas para llevarse el vehículo a la pensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 Por otra parte, tránsitos municipales están en las mismas, buscan cualquier pretexto para multar a los automovilistas y retener los vehículos, donde solo ven que les falla una luz, inmediatamente los detienen y les quitan su licencia de conducir o tarjeta de circulación y para recuperarla tienen que acudir a pagar una multa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer sufre muerte cerebral tras cirugía estética en Valles
Mujer sufre muerte cerebral tras cirugía estética en Valles

Mujer sufre muerte cerebral tras cirugía estética en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Entró a estado de coma y fue llevada al Hospital General de Zona 6 del IMSS

Con callejoneada concluyen festejos del Señor de Matehuala
Con callejoneada concluyen festejos del Señor de Matehuala

Con callejoneada concluyen festejos del Señor de Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Se hizo un recorrido con la imagen del santo patrono

Agua, reclaman los habitantes de Valles
Agua, reclaman los habitantes de Valles

Agua, reclaman los habitantes de Valles

SLP

Redacción

Se pulveriza tubería de drenaje
Se pulveriza tubería de drenaje

Se pulveriza tubería de drenaje

SLP

Redacción

Aguas residuales deberán soportar los vecinos del bulevar L. Cárdenas