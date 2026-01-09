Denuncian abusos en parquímetros

Matehuala.- En esta temporada de vacaciones matehualenses y visitantes han reportado abusos por parte de los trabajadores de parquímetros, ya que solo se les pasa un minuto de lo pagado, inmediatamente les ponen el inmovilizador y les aplican una multa.

Ciudadanos han manifestado que es un abuso, porque luego la empresa de parquímetros y Tránsito Municipal se comunican a las grúas para llevarse los vehículos a la pensión, no se están dando tolerancia, a pesar de que es temporada vacacional y la gente suele tardarse más en las compras de lo normal, ya que la filas en las tiendas están enormes debido a las compras que hacen.

Comentaron los afectados que desde que iniciaron la vacaciones ha sido un abuso de autoridad donde tanto de parquímetros como de parte de oficiales de la policía, que aplican multas a diestra y siniestra a automovilistas y motociclistas, afectando los bolsillos de ciudadanos.

Buscan cualquier pretexto, en el caso de los parquímetros apenas se pasan un minuto y los empleados inmediatamente les colocan la araña, y si tarda más de treinta minutos el usuario en llegar, empleados se comunican a las grúas para llevarse el vehículo a la pensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, tránsitos municipales están en las mismas, buscan cualquier pretexto para multar a los automovilistas y retener los vehículos, donde solo ven que les falla una luz, inmediatamente los detienen y les quitan su licencia de conducir o tarjeta de circulación y para recuperarla tienen que acudir a pagar una multa.