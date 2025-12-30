logo pulso
Estado

Denuncian ciudadanos abusos de taxistas

Quieren hacer su agosto en diciembre

Por Jesús Vázquez

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncian ciudadanos abusos de taxistas

Matehuala.- Debido a la temporada decembrina ciudadanos reportan abusos de tarifas por parte de taxistas por el servicio que ofrecen, donde normalmente la cuota es de 75 pesos, ahora están cobrando más de cien pesos por el mismo viaje.

 Ciudadanos han reportado que es un abuso el que están cometiendo los taxistas, pues normalmente la cuota por viaje es de 75 pesos, pero debido a que más gente requiere de sus servicios por la temporada decembrina, están abusando y llegan a cobrar de 100 a 150 pesos por viaje, donde incluso hacen recorridos cortos, la gente solo usa los taxis para poder cargar las cosas que compran.

 Mencionaron que los taxistas aprovechan al ver que llegan visitantes, así como la gente que tiene más recursos por pago de aguinaldo y ahorros, se aprovechan y quieren hacer su agosto en diciembre, por lo que exigen que sean sancionados.

Declararon que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe verificar la tarifa de los taxistas y establecer una cuota, pues la ciudad no es tan grande y también checar que no haya abusos por parte de los taxistas, pues al ver a los visitantes hasta les cobran más, representando un abuso que debe ser sancionado por parte de la SCT.

