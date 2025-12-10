Denuncian corrupción en programa escolar

CIUDAD VALLES.- Al menos el 50 por ciento de los apoyos del programa federal la Escuela es Nuestra se corrompieron por imposición de constructor o por no entregar las obras completas en las escuelas, denunció el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo.

El funcionario estatal señaló en esta ciudad que, por lo menos el 50 por ciento de los apoyos de este programa que se aplicaron en el estado, advirtiendo que "ese programa se corrompió".

Del total de ocho mil planteles que están bajo la responsabilidad de la dependencia estatal, unos dos mil 300 fueron a los que les llegó el programa y, de éstos, alrededor de mil 150 cayeron en actos de corrupción.

Entre los actos de corrupción que se registraron, según el secretario de Educación, están la imposición de proveedores o de constructores, además de que dejaron obras a medias.

