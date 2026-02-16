Denuncian que envenenan perros en la Santa Rosa

CIUDAD VALLES. -Denuncian matanza de perros en la colonia Santa Rosa, algunos de ellos incluso en el interior de sus casas algunas personas.

Vecinos del sector han denunciado la intoxicación provocada a sus mascotas durante los días de la semana que está por terminar y están por formular la denuncia por ello ante la Fiscalía General del Estado, para que se investiguen los hechos.

La denunciante dijo que la mañana del miércoles, su perro por poco muere cuando regresó de la calle, puesto que presentaba movimientos erráticos y salivación abundante, pero lograron salvarlo, llevándolo al veterinario.

Dijo que está consciente de que los perros no deben andar en la calle, sin embargo, al can de una de sus vecinas, que no sale a la calle, también lo envenenaron.

En este inicio de semana presentarán la denuncia en la Fiscalía contra quien resulte responsable.