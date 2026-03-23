Deportistas irán a la Olimpiada de Conade
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alrededor de 3 deportistas de la disciplina taekwondo pasaron a la Olimpiada Nacional, que se llevará a cabo en Tlaxcala.
Cabe destacar que Mateo Nuñez Loredo, Osmara Elizalde Guzmán e Ivanna Hernández Hernández, grandes deportistas, lograron a pasar a la final.
Los jóvenes participarán en la Olimpiada Nacional que se realizará en la ciudad de Tlaxcala.
Los alumnos de Kims Taekwondo, son capacitados por Esdras Chávez.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sin embargo, gracias a su empeño, disciplina y muchas horas de entrenamiento han logrado obtener los primeros lugares y sobre todo poner en alto el municipio de Ciudad Fernández.
