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Desacuerdo CFE-Tránsito retrasa obra en una calle

Por Redacción

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Desacuerdo CFE-Tránsito retrasa obra en una calle

CIUDAD VALLES.- Un desacuerdo entre CFE y Policías Municipales retrasó una semana la sustitución de un transformador en la calle Carranza, se quejaron comerciantes.

Comerciantes de la calle Carranza, entre Negrete y Niños Héroes se quejaron de que, a pesar de que se hizo la petición a la Comisión Federal de Electricidad de que reparara o sustituyera el transformador ubicado a la mitad de la calle, la dirección de Tránsito exigía muchos documentos, como oficios a la CFE con los cuales justificar los trabajos, ya que se trata de la calle por donde ingresan buena parte de los autobuses urbanos del norte de la ciudad.

La burocracia de Tránsito y la imposibilidad de cambiar el administrador de energía duró una semana, mientras los cambios de voltaje ponían en riesgo los aparatos eléctricos de decenas de comerciantes.

Hasta hoy, luego de las cinco de la tarde, los de la CFE pudieron completar la faena.

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