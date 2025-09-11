logo pulso
Suspenden sesión de Cabildo por desacuerdos en la reunión previa

Por Redacción

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Suspenden de botepronto la sesión de Cabildo para regularizar parquímetros y donde se votaría para la modificación a la ley para las pensiones de policías municipales.

Los medios de comunicación y gestores se quedaron esperando a las afueras de la Presidencia Municipal para el inicio de la sesión de Cabildo, ya que durante la reunión o sesión previa hubo desacuerdos sobre el convenio con la empresa de parquímetros y con el tema de las pensiones para policías municipales.

Un asunto que forma parte de la agenda del Congreso con la que se pretende garantizar planes jubilatorios para los elementos de la corporación vallense.

La sesión se postergó para la semana que entra, de acuerdo con información extraoficial.

