Desquicia el sur de la ciudad cierre del bulevar
Por evento de MetroRed, que será este jueves
CIUDAD VALLES.- Desquicia el sur de la ciudad el cierre de carriles en el bulevar Valles 85, que conecta el centro y su periferia con miles de vecinos de la salida a México.
A pesar de que el evento de inauguración de la MetroRed es este jueves 11 de septiembre antes de mediodía, desde este martes 9 de septiembre cerraron la circulación en el bulevar Valles 85, que está conectado con la avenida Universidad y con el bulevar México-Laredo, a partir de la Glorieta Hidalgo.
Este cierre hizo que Fray Andrés de Olmos se convirtiera en la única entrada al centro y que el paso al norte se haga por Ejército Mexicano que se ha convertido en un embudo.
Las protestas de automovilistas estriban en lo premeditado de la colocación del toldo y templete, dado que la colocación comenzó el martes y el evento es hasta el jueves, taponado una arteria principal de la ciudad.
Miguel Barragán
