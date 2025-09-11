Promueven campaña de prevención del suicidio

RIOVERDE.- Realizan autoridades campañas de prevención del suicidio en los centros penitenciarios del estado, en Rioverde se llevaron a cabo pláticas y se entregó material informativo a los internos para evitar que puedan caer en un hecho de este tipo.

En el marco de la Campaña Nacional para la Prevención del Suicidio que se celebra el 9 y 10 de septiembre, se llevaron a cabo diversas actividades en los centros penitenciarios, en beneficio de los reos que cumplen alguna sentencia.

En cuanto al Centro de Readaptación Social se entregaron distintivos amarillos, material informativo a las personas privadas de su libertad.

También se llevó a cabo la proyección de la película “La Habitación”.

Se impartieron pláticas, la proyección de la cinta “Las ventajas de ser invisible”.

También se presentó el cine recreativo “Más allá de los Sueños” y la “La sociedad de los Poetas Muertos”.

Es importante destacar que en los dos últimos años no se han registrado un intento o caso de suicidio en el Centro de Readaptación Social, sin embargo, se promueven acciones para mantener esta baja incidencia, que resulta positiva.