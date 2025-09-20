Desconoce alcaldía presuntas extorsiones a comerciantes

CIUDAD VALLES.- No ha habido denuncias sobre los presuntos casos de extorsión en el mercado, de acuerdo con David Medina Salazar.

A principios de esta semana, hubo denuncias anónimas a Comercio y a la Policía Municipal sobre algunas personas del sexo masculino que aparentemente obligan a los comerciantes a vender las verduras que ellos proveen y que las ajusten al precio que los extorsionadores decidan.

Incluso, hubo publicaciones en redes sociales sobre los presuntos criminales que andarían en este tipo de dinámicas coercitivas, sin embargo, no ha habido denuncias formales sobre este fenómeno, según lo que contestó el alcalde David Medina Salazar sobre ese tema.