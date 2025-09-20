logo pulso
Iniciará el ICAT varios cursos

Por Carmen Hernández

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A

Ciudad Fernández.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) ofrece cursos de repostería, que inician en octubre donde podrán participar jóvenes desde los 16 años de edad, para aprender un oficio y la forma de preparar diversos panecillos de ricos sabores. 

Matilde Noyola Correa titular del ICAT en la Zona Media, reconoció que se han acercado a la institución a solicitar diversos talleres, tanto en la cabecera municipal como en algunas localidades, personas que buscan ser emprendedoras y obtener más recursos en base a sus habilidades. 

El ICAT ofrecerá terapia 4 elementos, que será del 4 al 25 de octubre en el Dif de Ciudad Fernández.  

Repostería básica de Día de Muertos, en el Campo Emiliano Zapata, del 6 al 28 de octubre.  

También habrá el de roles y pays, que será del 4 al 25 de octubre, de 3 de la tarde a 8 de la noche  en el Fraccionamiento Real de Moctezuma.  

Así como otro más de repostería básica en la localidad del Aguacate, del 8 al 29 de octubre, los miércoles de 11 de la mañana a 4 de la tarde. 

Por lo que se invita a la población en general para que inscriba y aproveche cada uno de los cursos para que puedan aprender un oficio y emprender su propio negocio. 

