Arrancan fiestas de San Miguel Arcángel

Matehuala.- El comité de las fiestas patronales de San Miguelito llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer las actividades que llevarán a cabo donde habrá misas, peregrinaciones, eventos culturales y deportivos, por lo que invitan a la población en general acudir a las diversas actividades a desarrollar del 20 al 29 de septiembre.

Todo inicia este sábado con la bajada de la imagen de San Miguel Arcángel, a las siete de la tarde, primero será una misa y posteriormente la bajada, y del 21 al 29 será el novenario en honor a San Miguelito, el 29 que es el día de la fiesta mayor habrá una misa especial a las siete de la tarde en la Plaza de San Miguelito.

Comentaron que del 25 al 29 de septiembre tendrán actividades culturales el 25 será la coronación de la reina de las Fiestas Patronales y la presentación de los Cadetes de Nuevo León, el 26 el Grupo Atrevido, el 27 Conjunto Arraigado, 28 Pekes Show, Danzul Estudio y Grupo Agresores de Nuevo León, día 29 Kings Inmortales La Nueva Era.

Otra de las actividades será la segunda carrera atlética de San Miguelitos, a las 5 de la tarde y también el día 28 pero a las 9 de la noche, la tradicional callejoneada de San Miguel con el Tamborazo de Santa Cecilia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para finalizar los eventos el día 29, al término de la misa de San Miguelito habrá el tradicional palo encebado y fuegos artificiales.