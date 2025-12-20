logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Estado

Desconoce el Gober quién le da las despensas a Tecmol

Llama a Romero Calzada a que modere su comportamiento

Por Redacción

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Desconoce el Gober quién le da las despensas a Tecmol

CIUDAD VALLES.- Dijo Ricardo Gallardo Cardona que no sabe quién le da las despensas a José Luis Romero Calzada y que reparte en Valles, en sus oficinas de calle Niños Héroes. 

A pesar de que Romero Calzada agradece la buena voluntad de "Ricardo", como se refiere al Gobernador Ricardo Gallardo, cuando se trata de los apoyos alimentarios enviados, este jueves en la noche, el mandatario estatal dijo no saber quién le entrega las despensas al político de Salinas de Hidalgo y excandidato a la alcaldía de Valles. 

Lo que sí pidió a Tecmol y a los demás políticos potosinos es que moderen su comportamiento y que esperen los tiempos políticos, porque faltan muchos meses para estar con disputas mediáticas y con presunciones, tomando en cuenta que Romero Calzada, quien no tiene cargo en el Gobierno, ha recibido más despensas para entregar a ciudadanos que el delegado de la Sedesore, Jesús Guadalupe González Vargas.

