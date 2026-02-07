Desconoce jefe policiaco de polis extorsionadores

CIUDAD VALLES.- El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Juan Herrera Sierra dijo que los locatarios del mercado nunca le han hecho llegar quejas sobre los presuntos policías extorsionadores, para poder actuar contra esos malos elementos.

El lunes 26 de enero, en una entrevista banquetera, ocurrida en este municipio, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona dijo que habría policías municipales involucrados con la red de extorsión que afectaba a los vendedores de verduras de la zona centro.

Hasta el momento, no ha habido ninguna notificación de la Fiscalía General del Estado a la Policía Municipal, según el testimonio de Herrera Sierra y atribuyó esa situación a la secrecía con la que se manejan las investigaciones del órgano procurador de justicia.

Comentó que no hay indicios sobre policías que hubiesen actuado de manera réproba y que esperará a que fructifique el trabajo de la Fiscalía General del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí