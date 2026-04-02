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Desconoce la población cómo tratar la miasis

Por Redacción

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Desconoce la población cómo tratar la miasis

CIUDAD VALLES.- Afirma veterinario que en algunas partes alejadas de Tamasopo hay miedo sobre el avance de la miasis, porque es un problema de salud animal que muchos no conocen.

Julio César Baltiérrez Govea, quien ha atendido casos de miasis en comunidades de Tamasopo y las ha reportado a las agrupaciones ganaderas, dijo que mucha gente de comunidades se ha deshabituado a tratar el problema del gusano en sus animales y las medidas que tienen que tomar contra la mosca que deposita las larvas que se alimentan de la carne viva de las heridas.

La recomendación sobre medicinas y el cuidado que hay que hacer con los animales, ha hecho que muchos que tienen animales infectados y que viven en lugares alejados tarden en hacer el trabajo de curación, lo que genera que otro animal llegue a infectarse.

Dijo que este problema tenía tres décadas de no aparecer en estas tierras y el nuevo conocimiento se va adquiriendo de a poco.

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