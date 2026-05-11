Desconocidos provocan incendio en el Higuerón

RIOVERDE.- Desconocidos prenden fuego al Higuerón del Ejido del Capulín, por lo que elementos de bomberos acudieron a combatir el fuego y evitar que las llamas se propagaran.

Los hechos ocurrieron en el Ejido del Capulín, cuando personas desconocidas le prendieron fuego a un Higuerón, causando mucho temor entre habitantes de la zona, por las enormes llamas que se generaron.

Vecinos que se percataron del hecho solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia, para que acudieran a apagar el fuego, que amenazaba con propagarse con facilidad, por la maleza seca que había en el lugar.

Al lugar acudieron personal del cuerpo de bomberos, para combatir el fugaz incendio, que sin embargo generó miedo entre habitantes de la zona.

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Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para dar con los responsables de este hecho de vandalismo que generó este incendio.

Puntualizaron que es importante cuidar los árboles y el medio ambiente, ya que el fuego acaba con la fauna y flora.