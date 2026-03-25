Despiden a policía vallense caído en cumplimiento de su deber

CIUDAD VALLES.- El policía Alejandro Niño González, quien perdió la vida durante un operativo de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Villa de Juárez, fue despedido con honores en Ciudad Valles.

Decenas de personas acompañaron este miércoles por la mañana el cortejo fúnebre. Niño González tenía 42 años de edad y 20 años de servicio; lo conocían y apreciaban muchas personas de este y otros municipios.

Su cuerpo llegó a Valles la madrugada del martes; fue velado en una funeraria de la avenida Vicente C. Salazar, y al día siguiente, a las 9 de la mañana, lo trasladaron —con escolta policial— primero al Sagrario Catedral, donde se ofició una misa especial.

Alejandro egresó en enero de 2025 de la trigésima segunda generación de la Academia Estatal de Policía en la Huasteca, y enseguida ingresó a la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE).

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En sus inicios perteneció al agrupamiento Alfa y después al Equipo de Reacción Contra el Crimen Organizado (ERCCO). A lo largo de 20 años se desempeñó en varios municipios; incluso tuvo comisiones en dependencias gubernamentales como la PGR, y a la fecha ostentaba el cargo de policía segundo en la Guardia Civil Estatal.

Compañeros, familiares y amigos acompañaron a su esposa y dos hijas al evento religioso. Las menores son estudiantes de la escuela primaria Lic. Antero G. González, y por parte de la dirección permitieron a sus compañeras y compañeros salir de las aulas para también estar presentes y mostrar su apoyo a los deudos.

Después de la misa, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4), donde se realizaron los honores fúnebres, con banda de guerra y ante la presencia de docenas de policías, en su mayoría fuera de servicio.

El director de la Guardia Civil Estatal, Rosalío Ramos García, reconoció la trayectoria intachable de Alejandro Niño, reiterándole a su familia que contaba con su respaldo y el del Gobierno del Estado, y que continuarán con las acciones para que su muerte no quede impune.

Para concluir los honores, el mando policial entregó la bandera de México a la viuda. Los restos de Niño González fueron depositados en el Panteón Municipal de Ciudad Valles.