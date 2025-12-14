Destacan alumnos en torneo de ajedrez

Ciudad del Maíz.- El Club Ajedrez Municipal Torre en séptima organizó el Primer Torneo Municipal de Ajedrez, donde participaron alumnos de escuelas primarias y de nivel medio superior, un evento que resultó muy reñido y con mucha participación.

El Departamento de Educación y el Club de Ajedrez efectuaron el torneo del deporte ciencia, el cual reunió el talento de niños y jóvenes.

Estudiantes de primaria, secundaria y de nivel medio superior demostraron su habilidad en el tablero, quienes se concentraron para poder obtener los primeros lugares.

En nivel Primaria, el primer lugar lo obtuvo Luna Judith Guadalupe Maldonado García, de la Escuela Primaria Mariano Moctezuma.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que el segundo lugar lo registró con su talento Isaac Rafael Llerena Arellano, quien es estudiante de la Escuela Mariano Moctezuma, el tercer lugar fue para Jorge Luis Rodríguez Salas, quien es alumno del Colegio Juan Bautista Mollinedo.

En cuanto a nivel Secundaria, Yeshua Liber Galván obtuvo el primer lugar y representó a la Escuela Secundaria Manuel Ávila Camacho, el segundo lugar fue para Rodrigo Ayala Sánchez, quien es alumno de la Telesecundaria Mártires de la Revolución y el tercer lugar fue Diego Ayala Martínez de la Secundaria Manuel Ávila Camacho

Finalmente, en el nivel medio superior Jesús Emmanuel Sánchez de la Telesecundaria Mártires de la Revolución obtuvo el primer lugar, segundo lugar Eydhand Gale Tristán Rosas del CBTa 159 y tercer lugar Yahir Rodríguez Tinajero del Telebachillerato Magdaleno Cedillo.