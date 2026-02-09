Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce

Durante recorridos preventivos de seguridad y vigilancia en Real de Catorce, elementos de la Guardia Civil Estatal reportaron que atendieron una denuncia ciudadana relacionada con el presunto uso de billetes apócrifos.

Derivado de la intervención, cuatro personas fueron detenidas y se aseguró numerario presuntamente falso, dinero en efectivo, diversos objetos y un vehículo.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente para el inicio de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que la acción se realizó como parte de los operativos de vigilancia implementados en la región, en atención a reportes ciudadanos.

