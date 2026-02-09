logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce

Aseguran dinero apócrifo y un vehículo tras reporte ciudadano.

Por Redacción

Febrero 09, 2026 08:10 p.m.
A
Aseguramiento tras reporte ciudadano.

Aseguramiento tras reporte ciudadano.

Durante recorridos preventivos de seguridad y vigilancia en Real de Catorce, elementos de la Guardia Civil Estatal reportaron que atendieron una denuncia ciudadana relacionada con el presunto uso de billetes apócrifos.

Derivado de la intervención, cuatro personas fueron detenidas y se aseguró numerario presuntamente falso, dinero en efectivo, diversos objetos y un vehículo.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente para el inicio de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que la acción se realizó como parte de los operativos de vigilancia implementados en la región, en atención a reportes ciudadanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Muere adulto mayor tras ser arrollado por motociclista en Santiago

Paramédicos confirmaron el fallecimiento del peatón tras el impacto con una motocicleta negra.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce
Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce

Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce

SLP

Redacción

Aseguran dinero apócrifo y un vehículo tras reporte ciudadano.

Se incendia un carro en la carretera a Cedral
Se incendia un carro en la carretera a Cedral

Se incendia un carro en la carretera a Cedral

SLP

Redacción

Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural
Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural

Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural

SLP

Carmen Hernández

Polis que protegían a extorsionadores serán cesados
Polis que protegían a extorsionadores serán cesados

Polis que protegían a extorsionadores serán cesados

SLP

Redacción

Autoridades municipales esperan que FGE de a conocer sus nombres