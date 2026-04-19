Detienen a menores de edad con motocicletas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Fueron detenidos varios menores de edad por realizar acrobacias en su motocicleta en el municipio, al poner en riesgo su vida así como la de terceros.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que se realizó un operativo, donde se detuvieron a 14 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad.

Los menores a bordo de motocicletas, realizaban diversas acrobacias de manera temeraria. Desafortunadamente los menores ponían en riesgo su vida, así como la de terceras personas. Desde la corporación se les llamó a los padres y tutores, para que fueran por los menores de edad. Así mismo las unidades fueron remitidas a la pensión municipal, luego de que los menores condujeran temerariamente.