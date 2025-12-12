Devoción en festejos a la Guadalupana

Matehuala.- Con gran fe alegría y devoción se viven las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe en el Santuario donde han estado llegando muchas peregrinaciones de diferentes colonias, empresas, sindicatos, así como personas de comunidades.

Desde el pasado tres de diciembre han llegado cientos de personas al Santuario de Guadalupe para visitar a la también llamada Virgen Morena en sus fiestas patronales, pues la fe y el amor que le tienen los fieles católicos es el más grande ya que la consideran como una madre para todos los mexicanos, por lo que se han visto peregrinaciones de personas que van cargando en hombros a la Guadalupana.

Danzantes, pólvora, bandas de guerra, y tamborazos son los que han acompañado las peregrinaciones donde van cantando la emblemática canción de La Guadalupana, también se ha visto algunas niñas y jovencitas que se visten como la Guadalupana, así como niños vestidos de angelitos y al llegar al Santuario son recibidos por un sacerdote que les echa agua bendita.

En cada una de las peregrinaciones los feligreses se dirigen con la Virgen de Guadalupe, para darle las gracias por todas las bendiciones que les han dado, y sobre todo pedirle para que regrese la paz a la ciudad de Matehuala, así mismo en varias colonias se llevaron a cabo los 46 rosarios a la Virgen Morena.

