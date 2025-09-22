Capacitan a bomberos en rescate vertical
RIOVERDE.- Elementos del Cuerpo de Bomberos reciben un curso de actualización en sistemas y operación en rescate vertical, para realizar las maniobras con más seguridad y proteger su integridad física.
El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez, informó que un instructor certificado de la capital potosina, brindó una actualización en sistemas y operación en rescate vertical, recibiendo la capacitación conociendo más normas para actuar en caso de una contingencia.
La finalidad es mejorar la respuesta y la calidad de la atención cuando se atiende un llamado de emergencia de este tipo.
En este foro también estuvieron presentes otras personas de dependencias como personal de Protección Civil de Cárdenas, así como al Cuerpo de Bomberos de Ciudad Fernández.
