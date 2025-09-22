logo pulso
Acercan servicios a comunidades

Por Carmen Hernández

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Acercan las jornadas de servicios a las comunidades y ahora el miércoles estarán brigadas en la comunidad de Las Magdalenas, donde ofrecerán atención a las personas para que soliciten apoyos que requieran. 

Más de 16 departamentos del municipio estarán acudiendo a las comunidades a brindar la atención especializada en becas de transporte, personal del Escuadrón Ave, esterilización canina y asesoría en temas de migración.  

En esta ocasión se invita a la ciudadanía en general, para que aprovechen las jornadas de servicios gratuitos que se estará realizando este miércoles.

En la Escuela Primaria Ponciano Arriaga de las Magdalenas se instalarán varios módulos, donde se atenderá a los solicitantes en un horario de 9:00 de la mañana a 1 de la tarde. 

Entre los servicios que se brindará son becas del transporte, atención del Escuadrón AVE, información sobre el cuidado del agua, esterilización canina y felina.

Además de llevar a cabo una campaña de descacharrización, asesorías en temas de migración, 

traslados en ambulancia y servicio de emergencias médicas. 

Asimismo se ofrecerán cortes de cabello gratuitos. 

Por lo que se les recomienda que acudan desde temprana hora a apartar durante lugar. 

