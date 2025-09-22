Inician operativo contra motociclistas

Matehuala.- Ante la alta incidencia de accidentes en donde están involucrados motociclistas en donde incluso los conductores son menores de edad que carecen de licencia, el departamento de Tránsito y Vialidad inició un operativo en el serán detenidos los menores infractores hasta que lleguen sus padres por ellos.

En los últimos meses se han incrementado los accidentes ocasionados por la imprudencia de menores de edad que conducen motocicletas, reconocen autoridades hay un descontrol y muchos jovencitos casi niños son observados manejando estos vehículos, como estudiantes de secundaria.

El hecho es que la imprudencia de estos menores ha provocado accidentes en donde algunos han perdido la vida o quedar con lesiones de severas consecuencias.

Elementos de Tránsito y Vialidad empezó el operativo en donde al percatarse que un menor va manejando un vehículo de este tipo, será detenido, no les quitan la motocicleta, pero esperan a que lleguen sus padres o algún familiar mayor de edad por ellos, para que se lleve la motocicleta.

Al llegar el padre de familia le hacen ver que dentro del reglamento está prohibido que los menores de edad manejen motocicleta, para empezar a concientizar solo se está haciendo un llamado de atención y si el problema continúa habrá sanciones administrativas.