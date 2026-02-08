Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles

logo pulso
CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

Por Huasteca Hoy

Febrero 08, 2026 03:46 p.m.
CIUDAD VALLES. En diferentes puntos de Ciudad Valles, dos motociclistas se accidentaron y resultaron heridos de gravedad.

El primer caso sucedió la noche del sábado, sobre la carretera estatal Valles–La Pila, a la altura del ejido La Subida, donde los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Osvaldo Hernández, de 19 años de edad, vecino de ese sector.

Según testigos, el joven circulaba en una motocicleta con rumbo a su casa, pero terminó chocando contra la parte trasera de una camioneta de doble rodada.

Debido al fuerte impacto, resultó con lesiones en el pecho y la cabeza; por ese motivo, los paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General.

Por otro lado, Luis Felipe Pérez, de 32 años de edad, con domicilio en el ejido Rancho Nuevo, circulaba en motocicleta por ese poblado cuando le salieron varios perros y se atravesaron a su paso.

Por ese motivo, Luis perdió el control de su unidad y cayó, resultando con lesiones en varias partes del cuerpo.

Los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio y fue necesario su traslado al hospital.

