Dos motociclistas lesionados en accidentes distintos en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. – Dos motociclistas resultaron lesionados en distintos accidentes ocurridos la mañana de este miércoles en diversos puntos de la ciudad, informaron cuerpos de emergencia.

El primer percance se registró poco después del amanecer sobre la avenida Vicente C. Salazar, cerca del cruce con Toltecas, en la colonia Francisco I. Madero. La afectada fue Juana María, de 40 años, vecina del fraccionamiento Villas del Sol, quien circulaba en una motoneta con dirección de la Alameda Municipal hacia los cines.

Un vehículo la impactó por detrás, provocando que cayera al pavimento y sufriera lesiones. El conductor se dio a la fuga, mientras que paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a la mujer y la trasladaron a un centro médico.

El segundo accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, en el Antiguo Camino al Mante, a la altura del cruce con Palma 2, cerca de la colonia 20 de Noviembre. En este hecho, una camioneta Ford Escape gris chocó contra una motocicleta Italika conducida por Óscar García, de 26 años, empleado de la DAPAS y vecino de la colonia La Pimienta.

El motociclista sufrió lesiones en una pierna, por lo que también fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y llevado a un hospital. La conductora de la camioneta se comprometió a cubrir los gastos médicos y daños, por lo que ambas partes llegaron a un acuerdo sin requerir la intervención de las autoridades.