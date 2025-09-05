El 11 de septiembre inicia operación de la MetroRed en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.– El próximo jueves 11 de septiembre comenzará a operar la MetroRed en Ciudad Valles, con la inauguración de dos líneas que recorrerán distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con Araceli Martínez Acosta, el arranque oficial será a las 10:30 de la mañana en la plaza Punto Novel, evento que contará con la presencia del Gobernador del Estado.

Las dos rutas iniciales funcionarán de 5:00 de la mañana a 9:00 de la noche:

Línea 1: del 36 Batallón de Infantería hasta El Consuelo , pasando por Ejército Mexicano y el Tec de Valles .

Línea 2: de Lomas del Yuejat (frente a Soriana Central) hasta Lomas del Real, es decir, de sur a norte.

La funcionaria explicó que las estaciones se concluirán conforme avance la operación. En tanto, la Línea 3, que atravesará colonias del noreste al noroeste, entrará en funcionamiento una vez que se rehabiliten algunas vialidades.

La MetroRed dispondrá de 20 autobuses eléctricos, equipados con aire acondicionado, puertos USB y wifi, convirtiendo a Valles en el único municipio con electromovilidad en todo San Luis Potosí y uno de apenas cinco en el país.

