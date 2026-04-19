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El Colegio Amado Nervo está de fiesta

Por Jesús Vázquez

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
El Colegio Amado Nervo está de fiesta

Matehuala.- El Colegio Amado Nervo de Matehuala celebró su 72 aniversario y para conmemorar esta importante fecha, llevó a cabo un colorido desfile por las calles de la ciudad presentando a sus candidatas a reina y a rey, además de realizar una callejoneada.

La institución educativa está llevando a cabo diversas actividades culturales, deportivas y académicas, por esta fecha tan especial. 

Para iniciar los festejos, realizaron actividades internas como un acto cívico con honores a la bandera, para fomentar los valores patrios. Se llevó a cabo una reseña histórica de cómo inició esta institución educativa en Matehuala. Asimismo, celebraron una misa para agradecer los 72 años de existencia.

También realizaron un desfile de candidatos y candidatas a rey y reina, quienes estuvieron acompañados de sus porras en carros alegóricos. Posteriormente se llevó a cabo una callejoneada por las principales calles de la ciudad, donde participaron estudiantes, padres de familia, exalumnos y hasta ciudadanos.

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En la callejoneada estuvieron acompañados de una banda que interpretó varias melodías mientras recorrían las calles, las personas bailaban y cantaban para celebrar que el Colegio Amado Nervo sigue vigente a tantas décadas de haber iniciado funciones.

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