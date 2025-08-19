El evento Maza Real,un éxito
Un espectáculo de gran alegría y un ambiente para disfrutar
Catorce.- Con gran éxito se llevó a cabo el Festival Maza Real en el Pueblo Mágico y en la comunidad de Estación Catorce, en un gran ambiente y alegría disfrutando de la cultura y tradición de Mazatlán, pero en Catorce.
Dentro del Maza Real se contó con una persona caracterizada del Gran Pedro Infante, quien fue un gran actor y cantante de la época de oro del cine mexicano, que sigue siendo recordado por las nuevas generaciones, y como él era originario de Mazatlán, trajeron a una persona caracterizada de este gran artista, así mismo estuvo la reina los juegos florales, la princesa y el rey de la alegría de Mazatlán.
Como parte del Festival se tuvo un grandioso espectáculo con distintos bailables con el tema “Fiestas de carnaval Mazatlán”, que estuvieron a cargo del director Carlos Javier Arcadia Ruiz.
El presidente municipal Javier Sandoval, dio a conocer que esta actividad se llevó a cabo gracias a un intercambio cultural y turístico que fortalece los lazos entre las regiones, pues en esta ocasión se tuvo algo de la cultura de Mazatlán, pero también a Mazatlán enviarán parte de la cultura de Catorce como lo son las Willis entre otras cosas para que también allá se conozca la cultura y tradición del Pueblo Mágico, que es el objetivo para atraer más turismo.
