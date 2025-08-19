Uniforman a policías de Ciudad Fernández

Ciudad Fernández.- El Ayuntamiento entregó uniformes a los agentes de Seguridad Pública Municipal que concluyeron la Academia.

Ayer por la mañana, la ceremonia cívica estuvo a cargo de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento, se llevó a cabo la entrega simbólica de uniformes a 6 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Los elementos recientemente concluyeron su formación en la Academia de Policía en la capital del estado, en las mejores condiciones y listos para brindar seguridad a la población como agentes policiacos de este municipio.

Las autoridades municipales, hicieron entrega de los uniformes, cumpliendo con el compromiso de fortalecer la seguridad en el municipio y más ahora con más elementos que fortalecerán la corporación.

En su intervención, el alcalde se comprometió a gestionar un aumento significativo en los salarios de los uniformados, para que cuenten con mejores condiciones para beneplácito y una mejor calidad de vida para su familia.