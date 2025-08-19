logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Uniforman a policías de Ciudad Fernández

Por Carmen Hernández

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Uniforman a policías de Ciudad Fernández

Ciudad Fernández.- El Ayuntamiento entregó uniformes a los agentes de Seguridad Pública Municipal que concluyeron la Academia. 

Ayer por la mañana, la ceremonia cívica estuvo a cargo de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento, se llevó a cabo la entrega simbólica de uniformes a 6 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Los elementos recientemente concluyeron su formación en la Academia de Policía en la capital del estado, en las mejores condiciones y listos para brindar seguridad a la población como agentes policiacos de este municipio.

Las autoridades municipales, hicieron entrega de los uniformes, cumpliendo con el compromiso de fortalecer la seguridad en el municipio y más ahora con más elementos que fortalecerán la corporación. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En su intervención, el alcalde se comprometió a gestionar un aumento significativo en los salarios de los uniformados, para que cuenten con mejores condiciones para beneplácito y una mejor calidad de vida para su familia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celebran día del joven católico
Celebran día del joven católico

Celebran día del joven católico

SLP

Jesús Vázquez

Grupos juveniles realizan marcha por calles de la ciudad

Elioth va por última vez a la escuela
Elioth va por última vez a la escuela

Elioth va por última vez a la escuela

SLP

Miguel Barragán

Compañeros le dan el último adiós a su amigo del alma

Taxista choca contra automóvil
Taxista choca contra automóvil

Taxista choca contra automóvil

SLP

Redacción

Uniforman a policías de Ciudad Fernández
Uniforman a policías de Ciudad Fernández

Uniforman a policías de Ciudad Fernández

SLP

Carmen Hernández