logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Empantanada, denuncia de abigeato, dice afectado

Por Redacción

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Empantanada, denuncia de abigeato, dice afectado

CIUDAD VALLES.- Surge queja de ganadero de San Miguel por pasmo en la investigación del robo de vacas que sufrió en mayo. Ni una sola diligencia ha habido al respecto sobre este hecho, lo que hace dudar que puedan llegar a atrapar a los abigeos. 

Un ganadero que padeció el robo de parte de su ganado hace casi tres meses refirió que no ha sabido de ninguna diligencia o avance en la investigación que conduzca a los abigeatos.

El afectado, que pidió no ser revelado en esta nota pero que está plenamente identificado por este reportero, mencionó que el 25 de mayo le sustrajeron de su propiedad tres animales de buen tamaño y que ese mismo día se formuló la denuncia, pero nadie ha ido a hacer ni una sola diligencia a su rancho, ubicado por el rumbo de San Miguel.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celebran día del joven católico
Celebran día del joven católico

Celebran día del joven católico

SLP

Jesús Vázquez

Grupos juveniles realizan marcha por calles de la ciudad

Elioth va por última vez a la escuela
Elioth va por última vez a la escuela

Elioth va por última vez a la escuela

SLP

Miguel Barragán

Compañeros le dan el último adiós a su amigo del alma

Taxista choca contra automóvil
Taxista choca contra automóvil

Taxista choca contra automóvil

SLP

Redacción

Uniforman a policías de Ciudad Fernández
Uniforman a policías de Ciudad Fernández

Uniforman a policías de Ciudad Fernández

SLP

Carmen Hernández