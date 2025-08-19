Empantanada, denuncia de abigeato, dice afectado

CIUDAD VALLES.- Surge queja de ganadero de San Miguel por pasmo en la investigación del robo de vacas que sufrió en mayo. Ni una sola diligencia ha habido al respecto sobre este hecho, lo que hace dudar que puedan llegar a atrapar a los abigeos.

Un ganadero que padeció el robo de parte de su ganado hace casi tres meses refirió que no ha sabido de ninguna diligencia o avance en la investigación que conduzca a los abigeatos.

El afectado, que pidió no ser revelado en esta nota pero que está plenamente identificado por este reportero, mencionó que el 25 de mayo le sustrajeron de su propiedad tres animales de buen tamaño y que ese mismo día se formuló la denuncia, pero nadie ha ido a hacer ni una sola diligencia a su rancho, ubicado por el rumbo de San Miguel.