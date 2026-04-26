Empresas de familiares del Alcalde donarán material
CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar anunció que las empresas de su familia donarán material para el revestimiento de calles, en un vídeo, acompañado por su hijo y sobrinos.
El alcalde apareció en un vídeo junto a su hijo, David Medina Avendaño y sus sobrinos, Jesús Medina Acevedo y Carlos Marcos Martínez para anunciar una dinámica en la que capillas de Ciudad Valles o vecinos de colonias tendrán que seguir y dar like a las empresas de su familia (él se descartó como empresario por ser alcalde en la actualidad) y los que más likes hagan acumular, podrán ser beneficiados con tres mil 200 toneladas de material para revestir calles, que tanto requieren de un arreglo.
Las empresas que mencionó el edil son Infraestructura del Golfo, Tricosa y Tirvasa, el tridente empresarial de la familia Medina desde hace más de dos décadas en el municipio.
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