En un día detectan 7 animales con miasis

CIUDAD VALLES.- En un solo día aumenta a 59 casos el número de animales infectados con el gusano barrenador del ganado (GBG), y en el ejido Santa Rosa, de Valles apareció uno de estos casos.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reportó siete casos más de infección en la entidad potosina, la mayoría de ellos en la región huasteca.

A nivel nacional hay 1 mil 108 casos y San Luis Potosí se encuentra a la mitad de la tabla de los estados con más casos, donde Oaxaca tiene 203 casos y Colima es el que menos tiene con 24.

La jornada del jueves, un veterinario encontró un caso que fue reportado a las autoridades en el ejido Santa Rosa, a seis kilómetros de la cabecera municipal de Valles y se trataba de un caballo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí