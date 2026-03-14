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En un día detectan 7 animales con miasis

Por Redacción

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
En un día detectan 7 animales con miasis

CIUDAD VALLES.- En un solo día aumenta a 59 casos el número de animales infectados con el gusano barrenador del ganado (GBG), y en el ejido Santa Rosa, de Valles apareció uno de estos casos. 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reportó siete casos más de infección en la entidad potosina, la mayoría de ellos en la región huasteca. 

A nivel nacional hay 1 mil 108 casos y San Luis Potosí se encuentra a la mitad de la tabla de los estados con más casos, donde Oaxaca tiene 203 casos y Colima es el que menos tiene con 24. 

La jornada del jueves, un veterinario encontró un caso que fue reportado a las autoridades en el ejido Santa Rosa, a seis kilómetros de la cabecera municipal de Valles y se trataba de un caballo.

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