Encarecen artículos de canasta básica

Duro golpe para la economía familiar

Por Jesús Vázquez

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Está por concluir el mes de enero el cual ha sido un duro golpe para la economía familiar, pues se han incrementado los precios de varios productos de la canasta básica, tales como refresco, azúcar, huevo, tortillas entre muchos, las amas de casa ya no ajustan para comprar lo que requieren en el hogar. 

La cuesta de enero ha sido difícil, ya que todos los productos han incrementar su costo, mientras que los salarios siguen igual de bajos, inclusive se habla de un incremento al transporte público, hay muchas personas que los utilizan para ir a trabajar y regresar a sus casas, así como para enviar a sus hijos a la escuela, lo cual será un duro golpe para la economía familiar. 

La mayoría de las tienditas y supermercados han tenido muchos incrementos en los precios de sus productos, algunos incrementaron un peso, otros dos, pero también hay algunos artículos que incrementaron su costo hasta cinco pesos, sobre todo los refrescos.

Por lo que amas de casa ya no encuentran salida para poder comprar todos los artículos de la canasta básica para tener una alimentación saludable.

