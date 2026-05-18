Enjambre de abejas ataca a dos mujeres

Ciudad Fernández.- Enjambre de abejas ataca a 2 mujeres que resultaron con severas picaduras en la comunidad de San Isidro, las cuales fueron hospitalizadas debido a los daños sufridos.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Isidro, cuando dos mujeres se encontraban en su vivienda. De manera repentina un enjambre de abejas comenzó a atacar a las mujeres.

Vecinos que se dieron cuenta de los hechos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes brindaron los primeros auxilios, pero al ver que tenían muchas picaduras en diversas partes del cuerpo, de inmediato las trasladaron a recibir atención a una clínica particular, donde las dejaron en observación debido a la gravedad de las lesiones.

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Se desconoce la gravedad de las lesiones, pero se dijo que quedarían internadas por varios días.