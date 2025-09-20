logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Enorme fuga deja sin agua a varias zonas de Valles

La suspensión del suministro podría durar todo el sábado

Por Huasteca Hoy

Septiembre 20, 2025 12:26 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

Este sábado, no hay suministro de agua potable en el centro, colonias del sur y poniente de Ciudad Valles por una enrome fuga. La suspensión podría durar todo el día.

La falta del líquido se reporta hacia el sur, desde el primer cuadro hasta Lomas del Yuejat debido a una fuga de enormes dimensiones en el bulevar principal, casi esquina con calle Hidalgo.

Una tubería de las que la Dapas llama "principales" se rompió justo a unos metros de la salida de la calle Hidalgo, formando un pequeño río en la vía de circulación rápida y, por lo tanto, hubo una interrupción de suministro para que los empleados del organismo pudieran trabajar.

El pronóstico es que por varias horas de este sábado 20 de septiembre no habrá agua en la Zona Centro, El Vergel, Rotarios, Hidalgo, Cerillera, Lomas Poniente, fraccionamiento Morales y San Luis Poniente, hasta Lomas del Yuejat. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Enorme fuga deja sin agua a varias zonas de Valles
Enorme fuga deja sin agua a varias zonas de Valles

Enorme fuga deja sin agua a varias zonas de Valles

SLP

Huasteca Hoy

La suspensión del suministro podría durar todo el sábado

Desconoce alcaldía presuntas extorsiones a locatarios de mercado
Desconoce alcaldía presuntas extorsiones a locatarios de mercado

Desconoce alcaldía presuntas extorsiones a locatarios de mercado

SLP

Redacción

Arrancan fiestas de San Miguel Arcángel
Arrancan fiestas de San Miguel Arcángel

Arrancan fiestas de San Miguel Arcángel

SLP

Jesús Vázquez

Habrá diversos eventos culturales y deportivos

Iniciará el ICAT varios cursos
Iniciará el ICAT varios cursos

Iniciará el ICAT varios cursos

SLP

Carmen Hernández