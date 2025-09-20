Enorme fuga deja sin agua a varias zonas de Valles

Este sábado, no hay suministro de agua potable en el centro, colonias del sur y poniente de Ciudad Valles por una enrome fuga. La suspensión podría durar todo el día.

La falta del líquido se reporta hacia el sur, desde el primer cuadro hasta Lomas del Yuejat debido a una fuga de enormes dimensiones en el bulevar principal, casi esquina con calle Hidalgo.

Una tubería de las que la Dapas llama "principales" se rompió justo a unos metros de la salida de la calle Hidalgo, formando un pequeño río en la vía de circulación rápida y, por lo tanto, hubo una interrupción de suministro para que los empleados del organismo pudieran trabajar.

El pronóstico es que por varias horas de este sábado 20 de septiembre no habrá agua en la Zona Centro, El Vergel, Rotarios, Hidalgo, Cerillera, Lomas Poniente, fraccionamiento Morales y San Luis Poniente, hasta Lomas del Yuejat.

