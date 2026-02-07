logo pulso
Estado

Entregan apoyo a asilo de ancianos

Por Jesús Vázquez

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Fueron entregados los recursos de la campaña de redondeo que se llevó a cabo por parte de tiendas  OXXO, en la que se dijo tuvieron muy buena respuesta en apoyo de los adultos mayores.

Se entregó la cantidad de 171,128. 11 pesos al asilo de ancianos padre José Navarro Sahagún, por parte de la empresa OXXO, que gracias al apoyo de la gente que se unió a esta causa lograron recaudar la cantidad ya mencionad para apoyar a los abuelitos.

Durante los meses de octubre a diciembre se llevó a cabo la campaña "Cambio por Cambio 2025", por parte de las tiendas Oxxo donde todo lo recaudado será para el Asilo de Ancianos Padre José Navarro Sahagún, logrando cubrir más del noventa por ciento de las tiendas de la zona norte San Luis Potosí de un total de 204 sucursales que apoyaron esta campaña. 

Todo lo recaudado durante la campaña será destinado para al cuidado y bienestar de los abuelitos y abuelitas, impactando de manera positiva en su calidad de vida, el asilo de ancianos agradece a cada tienda y sus colaboradores, sobre todo a los clientes quienes con un pequeño gesto en cada compra demostraron su solidaridad, apoyando a los adultos mayores que se encuentran en este lugar.

 El asilo de ancianos es un lugar en el que tienen a los abuelitos y se les brinda el mejor de los servicios, alimentándolos, llevándolos de paseo, y haciendo diferentes actividades didácticas para regalarles alegría a las personas de la tercera edad.

