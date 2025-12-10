Entregan láminas pagadas por beneficiarios

CIUDAD VALLES.- Va Inmuvi y Secretaría del Ayuntamiento a entregar 20 paquetes de láminas que pagaron los mismos beneficiarios.

En la colonia Mujeres en Solidaridad hubo un protocolo al mediodía, en el que las autoridades entregaron 20 paquetes de 10 láminas de aluminio cada uno, que los beneficiarios pagaron a través de un programa de subsidios del Instituto Municipal de la Vivienda.

De acuerdo con los datos de la titular de Inmuvi, Liliana Flores Almazán, el subsidio hizo que los ciudadanos pagaran hasta un 25 por ciento menos del costo que tienen esos recubrimientos para techado en el mercado.

Los beneficiarios fueron a inscribirse al programa de láminas subsidiadas hace unos meses y hoy fue la entrega oficial, a la cual, acompañaron con unas cobijas de regalo.

