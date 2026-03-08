logo pulso
Entregan premio a la mujer del año

Por Jesús Vázquez

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
Matehuala.- Se llevó a cabo el evento "Mujer matehualense, mujer de éxito", un evento dedicado a reconocer a mujeres que con su trabajo, esfuerzo y compromiso contribuyen al desarrollo de nuestro municipio, donde se entregaron los premios municipales a la mujer en distintos ámbitos.

Durante esta ceremonia se entregaron reconocimientos a destacadas mujeres matehualenses en varias categorías, Mujer liderazgo comunitario fue para María Guadalupe Cázares Leija, Mujer empresaria a María Teresa Medina Luna, Mujer en el desarrollo profesional a María Guadalupe de la Cruz Maldonado, Mujer en la cultura y las artes a Beatriz Delgado Jiménez, Mujer emprendedora a Débora Cruz Barajas, Mujer en la salud a la doctora Aline Estella Vázquez Cruces, Mujer en el deporte a Francisca del Sagrario Rojas Mendoza y Mujer empoderada a Karina Vázquez Quiñones.

Esta actividad fue coordinada por la Instancia Municipal de la Mujer, en el marco de las actividades de la Semana por la Mujer. 

El objetivo principal es reconocer a las mujeres matehualenses en distintos ámbitos, aunque son muchas las mujeres valiosas que hay en Matehuala, se reconocieron solo a unas cuantas, pero esperan que el próximo año sean más mujeres las galardonadas. 

Cada una de las ganadoras agradeció ser tomadas en cuenta e invitaron a todas las mujeres a trabajar por el bien de Matehuala.

