Esperan miles de asistentes a Feria

CIUDAD VALLES.- Asegura el edil David Medina que podría llegar a los 400 mil asistentes en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (Fenahuap) al término del evento ferial, que sería un hecho muy importante.

El presidente municipal calculó que durante los 10 días de feria podría entrar el doble de los habitantes de Valles, es decir, 40 mil personas por noche, en promedio.

En entrevista aparte, ha explicado que se hace un conteo de las entradas generales y que el número aproximado es el que ha dicho el día de hoy, todo en base a datos reales.

Comentó que el año pasado, habrían entrado 350 mil personas al evento ferial, por lo que ahora se espera superar la cifra, siendo más huastecos los que gozaron del gran evento ferial.

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