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Esta semana, jornada del Tribunal Agrario

Por Carmen Hernández

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Esta semana, jornada del Tribunal Agrario

RIOVERDE.- Todo listo para el programa de itinerancia del Tribunal Unitario Agrario que se efectuará este próximo 25 de marzo en el Centro de Atención de la Cofradía Grande.  

El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva, dio a conocer que se trabaja en coordinación con diversas instituciones para apoyar a personas que enfrenten problemas por la tenencia de sus tierras.  

En esta ocasión se llevará a cabo el programa de itinerancia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, que iniciará a las 10 de la mañana en el Centro de Atención de la Cofradía Grande, donde se atenderán 30 juicios sucesorios.  

Finalmente señaló que se busca acercar los servicios a la población, sobre todo de las comunidades, para que no eroguen recursos en viáticos para acudir a las instituciones.

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