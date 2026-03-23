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Estafan a nombre de Iglesia del Refugio

Piden a población no dar dinero que les soliciten

Por Carmen Hernández

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Estafan a nombre de Iglesia del Refugio

CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Iglesia de Nuestra Señora del Refugio alerta sobre las extorsiones, recomiendan a la población que no se dejen sorprender por vivales que les solicitan dinero para presuntamente liberar a familiares que tienen en su poder. 

La Parroquia de Nuestra Señora del Refugio a través de las redes sociales dio a conocer que personas desconocidas utilizan su nombre y el de algunos sacerdotes para exigir grandes cantidades de dinero a sacerdotes y población en general. 

Mencionaron que incluso han utilizado el número telefónico 56116038202, para extorsionar, por lo que alertan sobre este número telefónico.  

Es por ello que se le pide a la feligresía que no se dejen sorprender, sobre todo que no realicen depósitos, de lo que les soliciten. 

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Puntualizaron que en caso de requerir algún apoyo, personas de confianza de la Parroquia se acercarán, pero es poco probable.

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