Estafan con venta de predios irregulares

RIOVERDE.- Prolifera la venta de terrenos irregulares y personas que los adquieren son estafados al tener ya uno y hasta dos propietarios el predio que adquirieron por lo que los afectados demandan que autoridades intervengan para evitar que más personas sean engañadas.

El comisariado ejidal del Puente del Carmen, Mario Domínguez, refiere que desafortunadamente hay gente que ha sido víctima de este tipo de estafas, ya que han adquirido terrenos irregulares y que incluso ya tienen varios dueños, pero esto sale a relucir cuando intentan tomar posesión de los terrenos que adquirieron.

Ofrecen lotes rústicos, sin tener los servicios básicos, pero a personas les interesa para tener una propiedad donde pudieran construir su casa, enfatizó.

Se han recuperado terrenos de uso común de 200 metros, los que han sido legalizados por presuntos dueños.

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