Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz

Villa de la Paz.- Elementos de la Policía Municipal del Villa de la Paz recibieron equipo de cómputo nuevo, para poder atender de una mejor manera el llamado de emergencias de la ciudadanía, pues el equipo anterior que tenían ya estaba completamente obsoleto.

Los elementos de la Policía Municipal recibieron un nuevo equipo de cómputo, con la finalidad de que puedan atender de una mejor manera las diferentes emergencias de la ciudad, pues así será más fácil comunicarse con el 911, y tener un control de las diferentes emergencias que se presentan día a día, y así la población del pueblo de Villa de la Paz se sienta más segura.

Es importante resaltar que Villa de la Paz ya no es un pueblo pequeño en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, por lo que se requiere fortalecer la seguridad del municipio paceño, donde también tiene que agregarse más elementos de la policía municipal para que cubran toda la cabecera municipal, así como las diferentes comunidades y estar al pendiente para evitar que se den robos en la zona.

Por lo que la población paceña pide mayor seguridad para este municipio, ya que, sí se han dado algunos robos en diferentes zonas del lugar, y la gente quiere que este municipio vuelva a la paz y tranquilidad que se tenia hace algunos años, donde la gente solía salir sin temer ser víctimas de los amantes de lo ajeno.

