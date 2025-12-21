Estudiantes realizan actividades de rappel

logo pulso
Estado

Descubren la belleza del Altiplano

Por Jesús Vázquez

Diciembre 21, 2025
A
Matehuala.- Estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano del grupo de campismo acudieron al municipio de Real de Catorce para realizar actividades de rappel, para que dentro de sus carreras también realicen actividades físicas y de aventura y descubran la belleza que tiene el Altiplano potosino.

Entre senderos y cañones, en el místico Pueblo Mágico alumnos del UAMRA se adentraron en una de las actividades más exigentes y desafiantes de campismo: un rappel de más de 46 metros de altura. Allí, la cuerda se volvió un puente entre el vértigo y la valentía; el suspenso, en adrenalina, y la adrenalina, en una experiencia que quedará para siempre en la memoria.

Fue un viaje interior y exterior, un encuentro profundo con la naturaleza, con la belleza de lo simple y con la grandeza de lo silvestre. 

La enseñanza se reflejó en cada mirada, el ecoturismo no es solo aventura, también es respeto, cuidado ambiental y gratitud hacia la tierra que nos sostiene. 

La naturaleza nos recuerda que somos parte de ella y que, al protegerla, protegemos también nuestro propio futuro.

Se contó con el apoyo del director de Protección Civil, comandante Emiliano Rodríguez Guzmán y elementos de esta corporación de auxilio que apoyaron a los alumnos a practicar esta actividad de rappel, este tipo de actividades las realizan con estudiantes del UAMRA para que aprendan este tipo de actividades físicas que probablemente algún día les será de gran ayuda. 

