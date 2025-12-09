logo pulso
Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Estado

Exhortan a vacunarse contra influenza y Covid

Previenen riesgos en salud de la población

Por Carmen Hernández

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
Exhortan a vacunarse contra influenza y Covid

RIOVERDE.- Invitan a vacunarse contra la influenza y el Covid se cuenta con un módulo de vacunación que está instalado en la plaza principal. 

Guadalupe Martínez, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que preocupados por la salud, se instalaron diversos módulos de vacunación en algunos sectores de la ciudad.  

Se cuenta con un módulo en la plaza principal, donde las vacunas enfocadas a la influenza y Covid, para prevenir cualquier riesgo en la salud de la población. 

Se estará aplicando a los adultos mayores de 60 años de edad, menores de 5 años, que son los más propensos a llegar a sufrir estas enfermedades.  

Así como a las personas que padecen diabetes, hipertensión, problemas de insuficiencia renal y enfermedades respiratorias. 

Se estará brindando el servicio de las 8 de la mañana a la 1: 30 de la tarde, personas que vayan a vacunarse se pide llevar su cartilla e identificación personal.

