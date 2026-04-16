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Exigen oficina de enmiendas y CURP en Matehuala

Para reducir gastos a usuarios en estos trámites

Por Jesús Vázquez

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Exigen oficina de enmiendas y CURP en Matehuala

Matehuala.- El Frente en Defensa de la Economía y Dignidad Familiar dio a conocer que estuvieron en la Ciudad de México con el director de la RENAPO, con el objetivo de que Matehuala cuente con una oficina de enlace para la certificación de la CURP y enmiendas de actas de nacimiento, ya que el Gobierno del Estado no ha permitido que se instale una oficina en este municipio.

Comentaron que tienen más de un año solicitando este servicio en Matehuala, pero no se ha tenido una respuesta favorable, sin embargo, continúan en la lucha, ya que son muchas las personas de la zona urbana y sus alrededores que tienen problemas con su CURP y actas de nacimiento. 

Además, hay muchas personas en estado de vulnerabilidad que no pueden acudir a San Luis Potosí o Charcas para realizar este trámite. Declararon que, durante la pasada precampaña que llevaron a cabo para enmiendas de actas de nacimiento y certificación CURP, la encargada del Registro Civil, señaló que este frente exageraba y que lo que decían era mentira sin embargo, aseguran que no es así, pues son muchas las personas que requieren la corrección de sus actas.

Expresaron que el Gobierno del Estado no ha permitido la implementación de una campaña de enlace para certificar la CURP en este municipio, el problema podría ser que este municipio es gobernado por otro partido. 

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Señalaron que esto representa una violación a la Constitución, ya que se está vulnerando el derecho a la identidad de miles de personas al no existir una oficina de enlace para la certificación de CURP y la enmienda de actas de nacimiento.

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